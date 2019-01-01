الرجاء يقرر الاستئناف على عقوبات اتحاد الكرة

الرجاء يستأنف العقوبات الصادرة في حقه بخصوص مباراته أمام الجيش الملكي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قرر مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي تقديم استئناف على العقوبات الصادرة في حقه على خلفية شغب جماهيره في مباراة الجيش الملكي الأخيرة.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم عقوبات في حق نادي الرجاء تمثلت في حرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 11 ألف دولار.

وأكد مجلس إدارة نادي الرجاء أنه ينتقد ويرفض حرمان من حقه القانوني في اللعب مدعومًا بجماهيره ودافع عن حقه في استئناف العقوبة.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وأشار البيان الصادر من قبل مجلس إدارة النادي المغربي إلى أن الإدارة عازمة على المطالبة بتطبيق القانون بشكل عادل من أجل مراجعة العقوبة.

وسيتم استئناف الفرار أمام اللجنة المركزية للاستئناف طمعًا في إلغاء العقوبة التي رأت إدارة الرجاء البيضاوي فيها ظلمًا وإجحافًا.

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

يذكر أن نادي الرجاء كان قد تعرض لعقوبة الغرامة والحرمان من جماهيره بسبب أحداث شغب حدثت في المباراة التي جمعته بالجيش الملكي.