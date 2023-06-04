تحية خاصة من مبابي وظهور نيمار .. كواليس وداع ليونيل ميسي لباريس

وداع فاتر من الجمهور ولطيف من الزملاء

حظي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، بوداع مميز من زملائه فقط في مباراته الأخيرة مع فريقه عكس جمهور نادي العاصمة الفرنسية.

ولعب ليو مباراته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، أمس السبت، في هزيمتهم أمام كليرمونت في ختام مباريات الدوري المتوج به فريقه.

واستقبلت جماهير باريس ميسي بجفاء كعادتهم وأطلقت صافرات استهجان ضده حين نُطق اسمه.

لكن ميسي حظي بدعم زملائه خاصة زميليه في خط الهجوم؛ فالفرنسي كيليان مبابي كان لطيفًا بما يكفي مع ليو وقدمه بفيديو قال فيه: "ليونيل ميسي؛ سبع كرات ذهبية، إنه هناك".

أما البرازيلي نيمار دا سيلفا، رفيق درب ميسي في باريس وفي برشلونة سابقًا فسار على دربه وتبعه إلى غرف خلع الملابس بعد التتويج والتقاط الصورة الجماعية.

ودخل الثنائي قبل جولة اللاعبين وتحية الجمهور على أرض ملعب حديقة الأمراء، دخول ربما يبرره هتافات الجمهور ضدهما، فنيمار أيضًا تطلق الجماهير ضده صافرات استهجان، بل وذهبوا في مسيرة خارج منزله مطالبين برحيله وهو ما أغضب اللاعب وإدارة النادي التي هاجمت الجمهور ودعمت اللاعب.