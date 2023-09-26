تحية خاصة .. كريم بنزيما يتفاعل مع تأهل الاتحاد الصعب في كأس الملك برسالة لنجم العميد

الإصابة منعت المهاجم الفرنسي من المشاركة في لقاء الاتحاد والأخدود، لكنه كان حاضرًا برسالته عقب نهايته

خص الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، نجم العميد للاحتفال معه بتأهل الفريق لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا للأداء الرائع الذي قدمه.

النمور خرجوا من ولادة متعثرة في كأس الملك، محققين انتصارًا صعبًا أمام الخلود بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

العبور من ركلات الترجيح جاء بعد تألق رائع من الحارس عبد الله المعيوف، الذي نجح في التصدي لأربع ركلات من أصل عشر واجهها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكما تصدر المعيوف حديث الجماهير كان كذلك بالنسبة لبنزيما، الذي نشر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، إحدى تصديات معلقًا باللغة الإنجليزية: "أنت الأفضل أخي المعيوف"، ثم واصل ناطقًا بالعربية: "والله معيوف".

يذكر أنه من المقرر أن يتحدد منافس العميد في دور الـ16 اليوم الأربعاء، إذ تجرى القرعة في تمام الساعة الحادية عشر و45 دقيقة مساءً بتوقيت الرياض.