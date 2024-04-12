"بسبب تحية النازيين" .. برشلونة مهدد بالحرمان من جماهيره في دوري أبطال أوروبا

عقوبة أوروبية محتملة ضد برشلونة..

بات نادي برشلونة الإسباني، مهددًا بـ"عقوبة أوروبية"؛ بعد فوزه المثير على فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان.

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برشلونة قلب تأخره بهدفين مقابل واحد، إلى الفوز (3-2) أمام مستضيفه باريس سان جيرمان، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، في العاصمة الفرنسية.

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ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، مساء اليوم الجمعة، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تحقيقات ضد العملاق الإسباني؛ بسبب تصرفات جماهيره في مواجهة الفريق الباريسي.

الصحيفة أشارت إلى أن الشرطة الفرنسية، ألقت القبض على اثنين من مشجعي برشلونة؛ بسبب قيامهما بـ"تحية النازيين" في ملعب "حديقة الأمراء"، الذي استضاف المباراة.

وكشفت الصحيفة عن أن هذه التحية؛ قد تتسبب في "حرمان" برشلونة من جماهيره، في أول مباراة قادمة خارج أرضه، بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

العقوبة - إذا تم إقرارها رسميًا - ستطبق على برشلونة في الموسم الحالي، حال تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أو ستؤجل إلى أول مباراة يخوضها خارج أرضه، في نسخة العام الرياضي القادم، حال سقوطه أمام باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن المتأهل من برشلونة وباريس سان جيرمان، سيواجه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الفائز من أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني.