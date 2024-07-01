الدوري السعودي جعل رونالدو "أفضل"

أشاد المدرب البرتغالي كارلوس كارفهال، بخطوة انتقال كريستيانو رونالدو، قائد منتخب بلاده، إلى الدوري السعودي، والذي وصفه بأنه أفضل قرار يمكن أن يتخذه خلال تلك الفترة.

وقدم رونالدو أرقامًا تاريخية من انتقاله إلى صفوف النصر، في يناير 2023، قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث قاد الأصفر للتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، لأول مرة في تاريخه، كما سجل 58 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة في 64 مباراة بالقميص النصراوي، لينال ثقة الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني للبرتغال، في منحه مكانًا أساسيًا في قائمة المنتخب، ليشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وأوضح كارفهال، عبر صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن تجربة انتقال رونالدو إلى السعودية، ساهمت في نهجه المتغير، حيث بات شخصًا مختلفًا، مضيفًا أن الذهاب إلى الدوري السعودي، كان أفضل قرار يمكن أن يتخذه؛ لأنه الآن أكثر استرخاء، ولا يتعرض للكثير من الضغوط، ويستمتع بنفسه".

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وأشاد المدرب البرتغالي بلقطة رونالدو وهو يمرر الكرة إلى برونو فيرنانديش، ليسجل هدفًا في مرمى تركيا، خلال لقاء الجولة الثانية من المجموعة السادسة في اليورو، بدلًا من أن يسدد الكرة بنفسه، ويسجل الهدف رقم 131 في مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي.

وأضاف "تجربة السعودية جعلت كريستيانو رونالدو، يتحول إلى حيوان تنافسي ولا يزال يسجل الأهداف، يمكنك أن تراه يقدم المزيد في بناء الهجمات، إنه ذكي وقد تكيف لمساعدة الفريق، والأهداف والتمريرات الحاسمة وعدد المباريات التي لعبها، هي نفسها التي خاضها عندما كان في أوروبا أيضًا، لذلك فهو بالتأكيد ليس محبطًا".

وعن عدم تسجيل رونالدو لأي هدف في مجموعات اليورو، قال كارفهال "إذا كنت خصمًا للبرتغال، فإنك لا تريد أن تواجه كريستيانو المتعطش للأهداف والتنافسي والواثق للغاية، هذا هو الحال بالفعل".

وأبدى كارفهال إعجابه بالمظهر الجديد لرونالدو، والذي أبدى قناعة بعدم ضرورة أن يكون نجم العرض، وكان التحول من الضغط الأوروبي إلى اللعب في النصر، قد أعاد الحياة في ساقي اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا.

ويستعد كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب البرتغال، في مباراة سلوفينيا، على ملعب فالدشتاديون، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.