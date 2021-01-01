تحول تام .. أوزيل يردد النشيد الوطني التركي!

اللاعب سعيد في تركيا بحسب تصريحاته

تسبب مسعود أوزيل في حالة من الجدل في ألمانيا بعد أن شوهد وهو يردد النشيد الوطني التركي قبل لقاء فنربخشه الأخير بمنافسات الدوري المحلي.

الدولي الألماني السابق في 92 مباراة مع المانشافت انتقل في انتقالات يناير الأخيرة إلى صفوف فنربخشه قادماً من آرسنال.

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وانتقدت "بيلد" ترديد أوزيل للنشيد الوطني التركي قبل لقاء فنربخشه الذي خسره الأحد أمام جوزتيب وعلقت على أنه في الماضي كان لا يردد النشيد الألماني.

الأجواء في حالة من التوتر بين صانع الألعاب وألمانيا منذ تصريحاته باعتزال اللعب الدولي عقب المونديال الأخير بسبب تحميله المسؤولية وشعوره بالعنصرية تجاهه.

وكان أوزيل قد أعلن وقت تقديمه لاعباً جديداً لفنربخشه أنه لن يلعب مجدداً في ألمانيا أو مع أي فريق ألماني في المستقبل، مما زاد من حدة التوتر.

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أوزيل ترك آرسنال في يناير الماضي عقب خروجه تماماً من حسابات الفريق ومدربه ميكيل أرتيتا وغاب عن قائمة الفريق محلياً وأوروبياً.

ولعب متوسط ميدان شالكه السابق حتى الآن خمس مباريات مع فريقه الجديد بكل المسابقات، ولم يساهم في أي هدف.