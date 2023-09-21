تحقيق عاجل من وزارة الرياضة السعودية بسبب مباراة الاتحاد والفتح

قرار رسمي من وزير الرياضة السعودية

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بقرار من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل.. فتحت وزارة الرياضة السعودية، تحقيقًا عاجلًا، على خلفية مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أمام الفتح.

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الاتحاد استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي هذا السياق.. كتب حساب المتحدث الرسمي للوزارة عبر منصة "إكس": "إشارة إلى ما لوحظ من تغير لون جزء من أرضية ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة؛ فقد وجه سمو وزير الرياضة، بالتحقيق في ذلك بشكل عاجل".

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وكشف عن أنه سيتم رفع تقرير مفصل، عن أسباب تغير لون جزء من أرضية الملعب، خلال الـ24 ساعة القادمة؛ قبل اتخاذ القرارات اللازمة.

جدير بالذكر أن ملعب الأمير عبد الله الفيصل، يحتضن العديد من مباريات الاتحاد والأهلي "حاليًا"؛ بسبب التطوير في استاد "الجوهرة المشعة"، استعدادًا لاستضافة كأس العالم للأندية، في ديسمبر القادم.

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