"تحقق حلمي بمقابلته" .. رابطة مشجعي روما تمنح درعًا تكريميًا لسعود عبد الحميد

النجم السعودي يحقق حلم مشجع روما..

"حققت حلمي بمقابلته"، هكذا أعرب باسل المطيري، منسق رابطة مشجعي روما في العالم العربي، عن سعادته بالالتقاء بالنجم السعودي، سعود عبد الحميد، ظهير الفريق الأول لكرة القدم، في مقر النادي، اليوم.

ونشر الحساب العربي بنادي روما، عبر منصة (إكس)، فيديو لمقابلة سعود عبد الحميد، مع منسق الرابطة أثناء تواجده في تريجوريا، حيث منح درعًا تكريميًا لنجم المنتخب السعودي، وقام بالتجول معه داخل النادي، والاطلاع على صالة الألعاب الرياضية، كما وقّع سعود على قميص روما وشال التشجيع.

وقال المطيري "أنا مشجع لروما منذ 20 عامًا، والآن في تريجوريا لأقابل سعود عبد الحميد، نحن سعداء لأجل عائلة روما، ولأجل سعود، لقد تحقق حلمه بمقابلته، إنه لاعب مهم لمنتخب السعودية وروما، شكرًا جزيلًا، فورزا روما إلى الأبد".

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وانتقل الظهير صاحب الـ25 عامًا، إلى صفوف روما، قادمًا من الهلال، في الصيف الماضي، بعقد لمدة 4 مواسم، وبعدما تواجد اللاعب على مقاعد البدلاء معظم مباريات الجيالوروسي، في البداية، قرر المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانييري، منحه فرصة المشاركة بديلًا في مباراة ليتشي، بالجولة 15 من الدوري الإيطالي، لينجح في صناعة تمريرة حاسمة.

وقرر رانييري إسناد مهمة اللعب أساسيًا لسعود في مباراة سبورتنج براجا البرتغالي، في الدوري الأوروبي، لينجح عبد الحميد في مهمته، ويسجل هدفًا في اللقاء، ويصبح أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في تاريخ المسابقات الأوروبية.