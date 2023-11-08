تحرك عاجل من النصر قبل "الرحيل الجماعي" لنجومه

ماذا يحدث داخل نادي النصر؟ّ!

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تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي، بشكل عاجل؛ خوفًا من رحيل عدد كبير من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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النصر يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، مع تصدر مجموعته الآسيوية والتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، قدّمت الإدارة النصراوية، عروضًا إلى عبد الإله العمري وعلي الحسن وسامي النجعي وأيمن يحيى ومحمد مران، خماسي الفريق الأول لكرة القدم؛ لتجديد عقودهم.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن عقود هذا الخماسي، تنتهي بختام الموسم الرياضي الحالي؛ حيث يحق لهم التوقيع مع أندية أخرى، بداية من شهر يناير 2024.

"الرياضية" كشفت عن أن مسؤولي النصر، قطعوا شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع العمري ويحيى؛ حيث من الممكن الإعلان عن تجديد هذا الثنائي، قريبًا.

وفي نفس السياق.. يرغب النصر، في تأمين بقاء خالد الغنام، مع الفريق الأول لكرة القدم؛ من خلال تمديد عقده الذي ينتهي في صيف عام 2025.

أما بالنسبة للثنائي وليد عبد الله ومحمد قاسم.. يبدو أنهما الأقرب للرحيل عن قلعة العالمي؛ حيث لم يتم تقديم أي عروض إليهما للتجديد - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن النصر، توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ بعد الفوز على الهلال، في المباراة النهائية.

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