تحرك أهلاوي للصلح بين صالح المحمدي وحسين عبدالغني

الأهلي يستعد لمواجهة النصر مساء اليوم في الجولة الخامسة

ماجد جزر

أشارت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي السعودي إلى وجود محاولات للصلح بين المدير الفني الوطني صالح المحمدي وقائد الفريق حسين عبدالغني.

المحمدي، المدرب المؤقت لفريق أهلي جدة السعودي، كان قد قرر استبعاد حسين عبد الغني، الظهير الأيسر للفريق، من تدريبات الراقي، في أول قرار يتخذه بعد توليه المسؤولية، بسبب كثرة الكلام خلال التدريب الأول الذي قاده المدرب.

وزاد عبد الغني من الأزمة، بعدما خرج من الملعب وعاد له أكثر من مرة أثناء سير التدريب، قبل المغادرة للمرة الأخيرة، تزامنًا مع نهايته دون استئذان.

الإدارة تأمل في حل أزمة اللاعب لحل أزمة اللاعب؛ ليتمكن من دخول التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وبعد الانتهاء من مواجهة النصر.

أرقام متقاربة وصراع الكبار في كلاسيكو الأهلي والنصر

الأهلي يستعد لمواجهة النصر مساء اليوم في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.