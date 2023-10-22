"تحركوا قبل مونديال 2030" .. فينيسيوس يُطالب بردع العنصرية في إسبانيا بالعقاب جنائيًا

لاعب ريال مدريد يُطالب بالتدخل من أجل التخلص من العنصرية

تعرض النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لواقعة عنصرية جديدة في الملاعب الإسبانية، وذلك خلال مباراة إشبيلية، ليبدأ في التحرك والمطالبة بردع حالات العنصرية قبل كأس العالم 2030 التي ستستضيفه إسبانيا رفقة البرتغال والمغرب.

وقام أحد مشجعي إشبيلية بتشبيه فينيسوس بـ"القرد" خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليتخذ النادي الأندلسي قرارًا بطرد المشجع وإصدار عقوبات ضده.

وأصدر فينيسيوس بيانًا عبر حسابه على "إكس"جاء فيه: "أشكر إشبيلية للاستجابة والعقاب السريع في حلقة حزينة أرى لكرة القدم الإسبانية، وللأسف تمكنت من الوصول إلى مقطع فيديو يتضمن حادثة عنصرية أخرى في المباراة، ويمارسها أحد الأطفال، آسف جدًا لأنه لا يوجد من يُعلمه!".

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وأضاف: "استثمرت الكثير في التعليم بالبرازيل، من أجل تربية المواطنين ذوي اتجاهات مختلفة، وعادت العنصرية للواجهة مرة أخرى، كما حدث في عدة مرات، وأتمنى أن تتدخل السلطات الإسبانية بدورها، وتغير التشريع مرة واحدة لمعاقبة هؤلاء الأشخاص جنائيًا".

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واختتم فيني تصريحاته قائلًا: "هذه ستكون أفضل خطوة أولى من أجل الاستعداد لكأس العالم 2030، وأنا جاهز للمساعدة، وآسف على التكرار ولكن هذه الحلقة رقم 19 والعدد في تزايد".