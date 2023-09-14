تحذير من "هروب جماعي" لأجانب الأهلي

تحذير خطير إلى جماهير النادي الأهلي

SHAHID

عادت الحياة إلى الملاعب السعودية، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مكانه الطبيعي "دوري روشن للمحترفين".

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الأهلي لعب الموسم الماضي، في دوري يلو للدرجة الأولى؛ قبل أن يعود بين الكبار، في العام الرياضي الحالي، الذي بدأه بـ4 انتصارات متتالية، قبل الخسارة القاسية بخماسية، أمام نادي الفتح.

ومنذ هذه الخسارة، وجماهير الأهلي، تنتقد العديد من نجوم الفريق الأول، سواء الأجانب أو المحليين؛ وهو ما دفع الإعلامي الرياضي سامي القرشي؛ لتخذيرهم من كارثة كبرى.

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وكتب القرشي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس: "إذا استمر الحال على ما هو عليه؛ مسألة وقت ونصف محترفين الأهلي، سوف يرحلوا".

وأضاف الإعلامي الرياضي، ناصحًا عشاق قلعة الراقي: "يا جماعة (النقد توقيت) و(النقد أسلوب).. خلاص ملاحظتكم وصلت".

وشدد سامي القرشي، على أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنتظره مباراة هامة، بعد 48 ساعة من الآن؛ ويجب على الجماهير، مساندة اللاعبين.

SHAHID