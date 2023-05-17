تحذير من فخ .. خطاب "مستعجل" من مركز التحكيم إلى الهلال بشأن قضية النصر ومحمد كنو

الهلاليون يناشدون وزير الرياضة للتدخل بعد هذا الخطاب..

بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي التحرك بشكل رسمي تجاه الاستئناف المقدم من قبل نادي النصر حول عدم قانونية مشاركة لاعب وسط الأزرق محمد كنو في مواجهة الفريقين السابقة.

العالمي قدم استئناف لمركز التحكيم بعد رفض لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم احتجاجه، بشأن مشاركة اللاعب ديربي الرياض بين الفريقين في الجولة العاشرة من الموسم الجاري لدوري روشن، والذي انتهى بالتعادل 2-2، بداعي عدم انتهاء مدة العقوبة الموقعة عليه بالإيقاف على خلفية توقيعه للناديين في آن واحد في يناير الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن مركز التحكيم أرسل خطابًا عاجلًا، أمس الثلاثاء، للهلال، لتعيين محكم في القضية، ممثلًا له، لبدء التحرك والتحقيق بشأن احتجاج النصر.

لكن الإعلامي الرياضي سعد الرشيدي حذر الزعيم من الانجراف وراء هذا الخطاب، موضحًا أنه ليس طرفًا في القضية، إنما المعني بالأمر هما النصر؛ صاحب الاحتجاج، واتحاد الكرة؛ بصفته هو من منح كنو صلاحية المشاركة في المباريات، بخطاب رسمي يشير لانتهاء مهلة إيقافه في أواخر أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، وجه الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي رسالته لعبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة، مطالبًا إياه بالتدخل لمنع الاحتقان في الشارع الرياضي، بداعي عدم اختصاص مركز التحكيم في مثل هذه القضايا.

جدير بالذكر أنه حال فوز النصر بالفضية وحصوله على نقاط الديربي كاملة، سيصبح الفارق بينه وبين الاتحاد؛ متصدر جدول الترتيب، نقطة وحيدة فقط، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.