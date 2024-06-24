تحذير شديد اللهجة لبيلينجهام.. هل وقع نجم ريال مدريد في ورطة؟!

تحذير قوي لنجم ريال مدريد...

تلقى جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، والمنتخب الإنجليزي، تحذيرًا شديد اللهجة من ألي ماكويست، نجم اسكتلندا ورينجرز الأسبق، بسبب أسلوبه داخل الملعب.

ويشارك بيلينجهام، مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا، ويستعد لمواجهة سلوفينيا مساء يوم غد الثلاثاء، في ختام مباريات دور المجموعات من المسابقة.

وقال ماكويست في تصريحات صحفية: "أنا لا أمانع الأسلوب الاندفاعي الذي يتبعه بيلينجهام، إنه يغضب المنافسين ولكن لا نقلق بشأن هذا الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "إنه لاعب ذكي ولن يتم طرده لا أريد أن أحسده لأن ذلك قد يحدث له لكنني لا أعتقد أنه سيتم الإيقاع به ويتم طرده، إنه نوع من العدوانية وهو امر لا أمانعه على الإطلاق، كي أكون صادقًا يعجبني ذلك تمامًا".

وقدم بيلينجهام في الموسم المنصرم، واحد من أفضل المواسم في مسيرته، إذ قاد ريال مدريد إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني، بعد وصوله من بوروسيا دورتموند في الصيف الماضي.