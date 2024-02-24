البارسا في المركز الثاني!

حقق برشلونة فوزًا مهمًا على خيتافي بنتيجة (4-0) مساء اليوم السبت على ملعب مونتجويك، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وسجل ثلاثية برشلونة كل من رافينيا وجواو فيليكس وفرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز في الدقائق 20 و53 و61 و90+3.

بهذه النتيجة، ارتقى برشلونة إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد، الذي سيخوض مباراته في الجولة غدًا الأحد أمام إشبيلية، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

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بدأ البارسا المباراة بأداء مميز، ونجح في الهروب من مصيدة التسلل في أكثر من مناسبة، حتى تمكن رافينيا من تسجيل الهدف الأول، بعدما انفرد بالحارس دافيد سوليس، مستغلًا تمريرة مميزة من كوندي.

ورغم التقدم إلا أن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني لم يكن سعيدًا، بسبب إهدار العديد من الفرص السهلة، ما كاد يذهب بالمباراة إلى اتجاه آخر.

ففي الدقيقة 49، أطلق لويس مييا تسديدة صاروخية على مرمى حارس البارسا تير شتيجن الذي تصدى لها، قبل أن يساعده القائم الأيمن في الحفاظ على نظافة الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 53 بجملة مميزة من رافينيا إلى كريستينسن، الذي أرسل تمريرة متقنة إلى فيليكس، ليودعها الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 61، تمكن برشلونة من قتل المباراة تمامًا، بعدما أهدى رافينيا كرة على طبق من ذهب إلى دي يونج، ليسدد في الشباك دون أي صعوبة.

وقبل صافرة النهاية بلحظات، سجل برشلونة الهدف الرابع، حيث سدد فيتور روكي كرة تصدى لها الحارس، قبل أن ترتد إلى فيرمين لوبيز ليهز الشباك.