تحذير للهلال والنصر والأهلي .. عقوبات "مغلظة" للانسحاب من دوري النخبة الآسيوية!

السعودية تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة..

وجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تهديدًا للأندية التي تقرر الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تنطلق نسختها الأولى، بعد تعديل نظام المسابقات الآسيوية، بدءًا من الموسم الرياضي المُقبل.

وتأهل الهلال والنصر والأهلي إلى دوري النخبة الآسيوية، بعد احتلال المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة دوري روشن السعودي، فيما أعلن الاتحاد الآسيوي، عن سحب قرعة دور المجموعات في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، في 16 أغسطس المُقبل، علمًا بأن التعاون سيشارك في بطولة المستوى الثاني، بعد احتلال المركز الرابع في الدوري، مستفيدًا من تأهل الهلال والنصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقرر الاتحاد الآسيوي، في تعميم للاتحادات الأهلية المشاركة في البطولة الآسيوية، بأن النادي المنسحب من دوري أبطال آسيا للنخبة، سيتعرض لعقوبة مغلظة تصل إلى 100 ألف دولار، مع حرمانه من المشاركة في مسابقاته القادمة.

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ولا تقتصر العقوبة فقط على الغرامة والحرمان من المشاركة، بل يستلزم الاتحاد الآسيوي، النادي المنسحب بإعادة أي دعم مالي تلقاها من الاتحاد، فيما يُلزم على الأندية المشاركة تقديم تعهد خطي بالمشاركة في كافة المباريات وجميع أدوار البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق المراحل التأهيلية في دوري أبطال آسيا للنخبة، في 6 و13 أغسطس، فيما يقام دور المجموعات في الفترة بين 16 سبتمبر 2024 و19 فبراير 2025، ثم يقام دور الـ16 بين (3-12 مارس)، قبل أن تنطلق المرحلة النهائية، بنظام التجمع، والتي تستضيفها المملكة، بدءًا من ربع النهائي، إلى المباراة النهائية التي تقام في 4 مايو 2025.

ويحصل الفريق البطل لدوري النخبة الآسيوية، على مكافأة قدرها 12 مليون دولار، فيما ينال الوصيف مبلغ 6 ملايين دولار.