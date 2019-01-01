تحديد موعد مباراتي الصعود والهبوط في الدوري السعودي

منافسة شديدة في الدوري السعودي بالموسم الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد مباراتي الصعود والهبوط في الموسم الحالي بعد اقتراب انتهاء المنافسات ببقاء جولة واحدة.

وشهد الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، منافسة شديدة على الهبوط مثلما كانت متواجدة على قمة البطولة.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المباراتين سيتم إقامتهم يومي 20 مايو و 24 مايو الجاري، لتحديد الصاعد والهابط إلى الدرجة الأولى.

وتقام أول مباراة يوم 20 مايو الجاري بين صاحب المركز الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين و صاحب المركز الرابع من دوري الدرجة الأولى.

وتلعب المباراة على ملعب صاحب المركز الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

والمباراة الثانية بين صاحب المركز الرابع من دوري الدرجة الأولى أمام صاحب المركز الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتقام المباراة على ملعب صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى السعودي، في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.