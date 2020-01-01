تحديد الموعد النهائي لاستئناف الدوري الإسباني

رابطة الدوري الإسباني تقرر الموعد النهائي لعودة البطولة من جديد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن رابطة الدوري الإسباني قد اتخذت قرارها النهائي فيما يخص استئناف بطولة الليجا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الرابطة قررت عودة الدوري بحد أقصى الـ 27 من شهر يونيو المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الدوري حال لم يعد في ذلك التاريخ سيتم إلغاؤه بشكل رسمي في ظل صعوبة تأخيره عن ذلك الموعد.

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ولم تناقش الرابطة شكل البطولة بعد عودتها إن كانت سيتم لعبها خلف الأبواب المغلقة كما لم تتحدث عن كيفية خوضها وعدد الأيام بين كل مباراة والأخرى.

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وترفض أندية الدوري الإسباني فكرة إنهاء البطولة دون إكمال المباريات الناقصة في ظل حاجة الفرق للأموال في تلك الأزمة المالية التي تواجه العالم أجمع.

وكانت الرابطة والاتحاد الإسباني قد أعلنا قبل أيام عن تعليق بطولات كرة القدم لأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا التي نالت من إسبانيا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين عن نظيره ريال مدريد صاحب المركز الثاني.