ريال مدريد يتبع خطى برشلونة ويوفنتوس في تخفيض الرواتب

ريال مدريد يدرس الخروج من الأزمة الحالية بتخفيض رواتب نجومه بعد تفشي فيروس كورونا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي ريال مدريد قد بدأ في دراسة إمكانية تخفيض نفقاته ورواتب لاعبيه.

جاء هذا بحس بما ذكرت صحيفة "إلبياس" والتي أكدت أن خيار تخفيض الرواتب أصبح متاحًا أمام إدارة الملكي للتخلص من الأزمة الحالية.

يأتي هذا في الوقت الذي خرجت فيه تقارير صحفية الأسبوع الماضي أكدت أن الملكي لن يخفض من رواتب نجومه سواء في كرة القدم أو السلة وسيقدم الرواتب كاملة للعاملين.

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وأوضحت الصحيفة أن التغييرات الأخيرة على عقود البث وعلى القيمة المادية التي يحصل عليها ريال مدريد عقب أزمة تفشي كورونا كان السبب في طرح خيار التخفيض.

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وبالرغم من تحقيق ريال مدريد لأرباح مادية في العام المالي الحالي 2019-2020 إلا أن خزينة النادي لن تتحمل التكفل بالرواتب كما هو معتاد.

وذكرت الصحيفة أن الإدارة ستجتمع مع اللاعبين في الأيام المقبلة وبالتحديد قادة الفريق أولًا، للتوصل لاتفاق بشأن تخفيض الرواتب المنتظر.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد أعلن بالأمس عن تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70% وسبقه يوفنتوس بساعات لنفس الإعلان.