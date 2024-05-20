تحت تهديد السلاح.. ثلاثي مارسيليا يهرب من سرقة بالإكراه!

نجاة ثلاثي مارسيليا من إطلاق النيران...

واجه مارسيليا، نهاية صعبة للموسم بالرغم من الفوز على لوهافر بهدفين لهدف، مساء أمس الأحد في ختام مباريات الدوري الفرنسي، وتأكد عدم مشاركته في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وأنهى مارسيليا، الدوري الفرنسي في المركز الثامن، وودع الدوري الأوروبي من نصف النهائي على يد أتالانتا الإيطالي، بأربعة أهداف لهدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وازدادت مشاكل الفريق الفرنسي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل بداية عطلة اللاعبين، بمحاولة سرقة بالإكراه لثلاثة من لاعبي مارسيليا، ونجاتهم من إطلاق النيران.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة " Europe 1" فإن ثلاثة من لاعبي مارسيليا، تعرضوا لعملية سرقة بالإكراه وتحت تهديد السلاح، أثناء عودتهم إلى منازلهم فجر اليوم الإثنين.

وكشفت التقارير الفرنسية، أن الثلاثي هم فارس موبانيه، بامو ميتي، بالإضافة إلى جيان أونانا، وتعرضوا لمحاولة سرقة، وتم إطلاق النار على سياراتهم عدة مرات أثناء محاولة هروبهم، وتعرضت السيارات إلى إصابة بالأعيرة النارية، في الصندوق الخلفي، وبجوار باب السائق.