تحت أنظار زين الدين زيدان وليونيل ميسي .. إنتر ميامي يخسر نهائي كأس الولايات المتحدة

إنتر ميامي لم يتمكن من حصد البطولة الثانية في تاريخه..

لم تكلل مساعي نادي إنتر ميامي في الحصول على اللقب الثاني في تاريخه بالنجاح، بعد خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة أمام هيوستن دينامو، في المباراة التي أقيمت فجر الخميس، بنتيجة 2-1.

وفي غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي للإصابة، لم يتمكن الفريق من تجاوز عقبة هيوستن دينامو، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 24 و33 عن طريق جريفين دورسي وأمين باسي على الترتيب، فيما قلص جوزيف مارتينيز النتيجة لصالح فريق ولاية فلوريدا في الدقيقة 90+2.

وحقق هيوستن دينامو الفوز بلقب كأس الولايات المتحدة للمرة الثانية في تاريخه على ملعب "DRV PNK" معقل إنتر ميامي، وتحت أنظار العديد من النجوم، مثل الفرنسي زين الدين زيدان أسطورة ريال مدريد، وجيمس هاردن نجم السلة الأمريكي، والعديد من النجوم الآخرين.

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ومن جانبه، كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لإنتر ميامي، عن السبب الذي دفعه إلى عدم الاعتماد على ميسي في النهائي، رغم الحديث عن اقتراب جاهزيته.

وأوضح مدرب برشلونة السابق في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم يكن من الحكمة أن يلعب، من الواضح أنه لم يفكر حتى في الأمر لبضع دقائق لأننا كنا سنخاطر".

وأضاف: "نعم، سيلعب بالتأكيد قبل انتهاء الدوري، ابتداءً من اليوم سنخوض مباراة تلو الأخرى لتحديد الوضع لنرى متى يخبرنا القسم الطبي أنه جاهز للعب دون المخاطرة".

ويتبقى لإنتر ميامي خمس مباريات في الدوري الأمريكي (أولها يوم السبت ضد نيويورك سيتي) لمحاولة التقدم في جدول ترتيب دوري القسم الشرقي والحصول على مقعد في تصفيات البطولة.

ويملك إنتر ميامي 32 نقطة من 29 مباراة في الدوري الأمريكي، فيما يملك نيويورك سيتي، التاسع (المركز الأخير الذي يتيح الوصول إلى التصفيات)، 37 نقطة من 31 مباراة.