تجنبًا لتكرار مصير أومتيتي .. أطباء برشلونة يحذرون أراوخو

إصابة أومتيتي في أذهان أطباء برشلونة

يعانى رونالد أراوخو لاعب برشلونة ومنتخب الأوروجواي من إصابة في الوتر العلوي للفخذ الأيمن، حيث تعرض المدافع الشاب للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في لقاء ودي مع منتخب إيران.

أراوخو غادر اللقاء من الدقيقة الرابعة تقريبًا لشعوره ببعض الآلام، وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها طبيعة الإصابة.

وحذر أطباء برشلونة اللاعب الأوروجواني الدولي من مواجهة مصير مماثل لما حدث مع صامويل أومتيتي زميله السابق في غرفة ملابس البرسا، والذي شد الرحال إلى ليتشي الإيطالي على سبيل الإعارة هذا الصيف.

ماذا حدث مع أومتيتي؟

في كأس العالم 2018، خلال مواجهة فرنسا مع بيرو، اصطدم أومتيتي بجيفرسون فارفان، حيث كان البيروفي "مترنحًا" والفرنسي تلقى صدمة من ركبة لاعب بيرو في فخذه الأيسر والتى أثرت بعد ذلك على مسيرته المهنية بالكامل منذ تلك اللحظة.

أومتيتي قرر آنذاك استكمال مشواره مع فرنسا في كأس العالم دون إجراء تدخل جراحي، وهو ما جعله يتمكن من لمس السماء كبطل للعالم، لكنه لم يكن قادرًا على وضع قدميه على أرض الملعب مرة أخرى كما فعل قبل التتويج، وهو الخوف الذي يدور في أفكار نادي برشلونة وهم يواجهون موقف رونالد أراوخو عن كثب.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن قلب دفاع منتخب أوروجواي، الذي وقع مؤخرًا على تجديد عقده - كما فعل أومتيتي في ذلك الوقت - سيستمع إلى جميع الأطراف لاتخاذ قرار الخضوع لعملية جراحية أم لا.

الجدير بالذكر أن أراوخو يحلم بلعب كأس العالم مع أوروجواي، لذلك كان يفكر في عدم الذهاب إلى غرفة العمليات ومع ذلك فإن النادي لا يريد المخاطرة وجعله يتعرض للإنتكاس بالعلاج المحافظ، حيث أن برشلونة لن يسمح بتكرار حالة أومتيتي مرة أخري.