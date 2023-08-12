تجربة ألونسو .. صيغة جديدة لبرشلونة تجبر تشافي على عودة نيمار!

الصفقة قد تحدث خلال أيام

يدرس نادي برشلونة الإسباني الخيارات المتاحة أمامه، لإيجاد الصيغة الأنسب للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار خلال هذا الصيف.

صاحب الـ31 سنة أخبر باريس برغبته في الرحيل عن الفريق بالميركاتو الصيفي الحالي، وسط اهتمام من الهلال السعودي وبرشلونة وبعض أندية الدوري الأمريكي بالحصول على خدماته.

الصحفي مارسيلو بيشلر من "TNT Brazil" أكد أن نيمار أبدى ترحيبه بالعودة إلى برشلونة من جديد لمدة عام واحد مقابل راتب منخفض للتماشي مع الظروف الاقتصادية التي يعيشها النادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المقرر أن يتضمن هذا العقد إمكانية تمديد فترة بقاء نيمار مع برشلونة ولكن براتب أعلى، مع أحقية النادي الكتالوني بالتخلي عن اللاعب إذا لم يظهر بالمستوى المطلوب.

وهو ما يشبه بشكل كبير الصيغة التي وقع بها ماركوس ألونسو عند قدومه من تشيلسي حيث جاء بعقد لمدة موسم واحد قبل التجديد لفترة أطول.

وفي سياق متصل قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن هذه الصيغة ستناسب المدرب تشافي هيرنانديز الذي لا يتحمس لفكرة عودة نيمار، ولكنه قد يُرحب بتجربة الأمر لمدة موسم واحد لتعويض الرحيل المتوقع لعثمان ديمبيلي.

يذكر أن نيمار غادر برشلونة في عام 2017 منتقلًا إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو وهي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.