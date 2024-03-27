"لو تجرأتم على اغتصاب ابنتي!" .. فيليبي ميلو يوجه رسالة تهديد صريحة لداني ألفيش وروبينيو

"عليهم أن يدفعوا ثمن ما فعلوه"

فتح النجم البرازيلي فيليبي ميلو، لاعب نادي فلومينينسي، النار على الثنائي داني ألفيش وروبينيو، بعد إدانتهما في قضايا اغتصاب.

وأصدرت محكمة برشلونة، حكمًا بحبس داني ألفيش لمدة 4 سنوات ونصف بتهمة اغتصاب فتاة في ملهى ليلي بإسبانيا، قبل أن تفرج عنه الإثنين الماضي بكفالة تقدر قيمتها بـ"مليون يورو"؛ حتى الفصل النهائي في الاستئناف.

ونفس نفسي السياق، حُكم على النجم البرازيلي روبينيو في إيطاليا بالسجن 9 سنوات، لاتهامه باغتصاب امرأة ألبانية عام 2013، في ملهى ليلي بميلانو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسئل فيليبي ميلو عن قضية ألفيش وروبينيو التي تحولت إلى قضية رأي عام في البرازيل، ليرد في تصريحات لصحيفة "جلوبو سبورت": "لا أحد مضطر للحديث عن هذه القضية، لكني لا أجد مشكلة في الحديث عنها".

وأضاف لاعب الإنتر السابق: "لدي ابنة عمرها 15 عاما، لو فعلوا ذلك مع ابنتي، لا أعتقد أنني سأكون هنا لإجراء هذه المقابلة".

وتابع ميلو: "أعتقد أنه علينا أن نحترم جميع البشر، علينا أن نحترم النساء، وأن نحترم الرجال أيضًا".

وختم ميلو، الذي تزامل مع ألفيس وروبينيو في المنتخب البرازيلي: "في اللحظة التي علمت فيها بالخبرين كان الأمر كالقنبلة، لكن عليهم أن يدفعوا ثمن ما فعلوه. إذا تمت إدانتهم، فسوف يعاقبون، يجب أن يكون بمثابة درس قاسٍ حتى لا يفعله الآخرون. هذا أمر خطير للغاية".