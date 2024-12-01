"أفكر بالأمر وتلك آخر مباراة لي أمام السيتي" .. محمد صلاح يُواصل الضغط على ليفربول لتجديد عقده

التصريحات الساخنة متواصلة من النجم المصري

واصل محمد صلاح إطلاق التصريحات الساخنة ضد إدارة ليفربول للضغط عليها بشأن تجديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

النجم المصري أكد خلال تصريحات سابقة أنه بات أقرب للرحيل عن الريدز منه للبقاء، مبديًا دهشته من عدم تقديم النادي لأي عرض رسمي لتجديد عقده رغم دخول شهر ديسمبر، وقد واصل السير على نفس الطريق بحديثه اليوم لقناة سكاي سبوت عقب الفوز على مانشستر سيتي.

صلاح صنع الهدف الأول وسجل الثاني في مرمى السيتي، ولم ينف بعد المباراة أن أمر تجديد العقد يشغل باله وتفكيره، إذ قال "أفكر بالأمر بصراحة. حتى الآن، هذه هي آخر مباراة ضد السيتي سأخوضها مع ليفربول لذا كان هدفي أن أستمتع بها. الأجواء كانت خيالية، هدفي أن أستمتع بكل ثانية هنا. آمل فقط أن نفوز بالدوري وسنرى ما سيحدث".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف حول المباراة التي انتهت 2-0 لصالح فريقه "سعيد جدًا بالفوز، الجمهور دعمنا منذ اللحظة الأولى وكنا نعلم أن السيتي سيضغطون علينا خلال اللقاء. التمريرة الحاسمة؟ تدربت أنا وجاكبو عليها كثيرًا، سأمرر له في كل مرة أكون على طرف ويكون هو على الطرف الآخر".

وأتم صلاح تصريحاته بالإشادة كثيرًا بأجواء ملعب آنفيلد وجمهور الريدز، مشيرًا إلى أن شعوره يكون خاصًا جدًا حين يُسجل في الملعب ويفوز ليفربول.