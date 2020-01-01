تجديد ساسي ودوامة المجالس وقنبلة موقوتة .. هل ستكون بداية النهاية للزمالك؟

الزمالك أمام عهد جديد

ضربة قوية تلقاها نادي الزمالك أمس الأحد بإيقاف مجلس إدارته واستبعاده بسبب رصد بعض المخلفات المالية خلال التفتيش خلال الأيام الماضية، حيث من المفترض أن يتعرض مرتضى منصور رئيس الأبيض السابق لبعض المسائلات القانونية في حالة إثبات ضخامة هذه المخلفات المالية.

تحديات كبيرة أمام نادي الزمالك ليس بسبب رحيل مجلس الإدارة فقط، بل بسبب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي منذ أيام قليلة، ليزيد الضغط على كاهلي اللاعبين أضعافًا مضاعفة في فترة هامة قد استعاد فريق القلعة البيضاء عافيته.

وأعلن أحمد بكري رئيس نادي الزمالك عن تعيين كلًا من أيمن يونس رئيسًا للجنة المشرفة على كرة القدم بالنادي بالإضافة لأشرف قاسم، وعبدالحليم علي مديرًا للكرة، وهناك تواصل مع أحمد رمزي للانضمام للجهاز خلال الساعات القليلة المقبلة.

المزيد من الفرق

4 من أبناء نادي الزمالك ونجومه ورموزه التي تعيش حتى الآن في قلوب جماهير القلعة البيضاء، سيحملون على كاهلهم خلال الفترة المقبلة من أجل تخطي هذه المحنة حيث أول هذه التحديات هي قائمة الفريق التي ستعلن خلال ساعات استعدادًا للموسم الجديد.

وخرجت تقارير تشير إلى أن هناك مديونيات كبيرة على نادي الزمالك من حق اتحاد الكرة المصري تصل إلى 30 مليون جنيه حسب موقع "في الجول" المصري، ولكن مرت هذه الأمور كثيرًا حيث من السهل تسويتها مع مجلس الإدارة الجديد خاصًة في الظروف الذي يمر بها النادي بالوقت الحالي.

فرجاني ساسي

قد يكون تمديد عقد فرجاني ساسي هو أهم تحديات أبناء الزمالك الذين تولوا مسؤولية الكرة في النادي، حيث هناك تأكيدات من وكيل أعمال اللاعب أن هناك أكثر من عرض خليجي من أجل التعاقد مع ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن تعاقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض والتوقيع خلال شهر يناير المقبل.

ساسي أصبح معشوق الجماهير البيضاء خلال الموسمين الماضيين بعد أن صنع ثنائي رائع في وسط الملعب رفقة طارق حامد، أصبحا أفضل وسط ملعب في مصر وإفريقيا مؤخرًا بشهادة الجميع، فهل يستطيع أبناء الزمالك التغلب على هذه الأزمة بالتجديد مع التونسي خاصًة أن هناك نية في عقد جلسة من قبل وكيل أعماله.

مصطفى محمد .. وعد الاحتراف

حصل مصطفى محمد مهاجم الزمالك على وعد من مرتضى منصور رئيس النادي السابق على وعدًا بالاحتراف خلال الفترة الماضية حال الحصول على بطولة إفريقيا وهو ما لم يحدث ولكن رحل رئيس النادي.

ومن التحديات الصعبة هو إقناع مصطفى محمد بالبقاء داخل جدران القلعة البيضاء خاصًة وأنه أصبح مهاجم مصر الأول ونادي الزمالك في الأيام الأخيرة، فرحيله قد يكون من الخطوات التي تشير إلى عودة نادي الزمالك إلى الخلف والضربة الإدارية التي حدثت له عقب نفس المواقف المتشابهة بحل المجلس بعد عام 2005.

أشرف بنشرقي وقنبلة موقوتة

قد يكون تواجد أشرف بنشرقي قد أحدث نقلة نوعية كبيرة من ناحية المحترفين داخل نادي الزمالك مؤخرًا بعد ما قدمه رفقة الفريق خلال المباريات الماضية خاصًة مساهمته في الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا والتتويج بالسوبر الإفريقي.

راتب بنشرقي ليس بالقليل، ولكن سيسعى نجوم نادي الزمالك الذي ستتولى مسؤولية الكرة الحفاظ على الاستقرار وسداد رواتب اللاعبين في مواعيدها، وهو ما أكد عليه رئيس النادي الجديد خلال التصريحات الأولى له بأنه عضوًا بالقلعة البيضاء منذ زمن بعيد ومشجعًا للفريق وسيكون حريصًا على توفير كل شيء للاعبين.

دوامة المجالس المعينة

قد يكون الزمالك في نقطة فاصلة في الزمن، فإذا نجح المجلس المعين في الوقت الحالي لتسيير أعماله في الخروج منه خلال العام المتبقي بأقل الخسائر، سيكون لديه فرصة ذهبية من عدم الوقوع مرة أخرى في دوامة المجالس المعينة في فترة ما بعد 2005.

عام واحد فقط أمام المجلس المؤقت قبل إجراء انتخابات جديدة لرئاسة نادي الزمالك، قد يكون فاصلًا من ناحية العودة للوراء مرة أخرى لفترة ما بعد عام 2005 أو الحفاظ على الفريق الذي تجمع وأصبح قويًا وينافس على البطولات بكل قوة.