تجدد أزمة الدعيع والطريقي: جهل وغباء وثقيل الدم

تسبب بيان نادي الهلال السعودي، الخاص بأزمة لاعبه محمد كنو مع نادي النصر، في اشتعال الأزمة بين محمد الدعيع؛ أسطورة حراسة المرمى السعودية، والإعلامي الرياضي صالح الطريقي من جديد.

الزعيم يدافع عن نفسه في بيان رسمي:

في ليلة عيد الفطر المبارك، أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها في شكوى النصر ضد الهلال وكنو..

كنو كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم.

لكن بعدها بأيام، قرر تجديد عقده مع الأزرق، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في آن واحد.

غرفة فض المنازعات قررت على خلفية هذه الأزمة، إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، حرمان الزعيم من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي.

لكن بالأمس، أصدرت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، بيانًا رسميًا، في أول تعليق لها على الأزمة، واصفة القرارات بالمجحفة، ومقررة الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. (طالع التفاصيل)

ماذا حدث بين الدعيع والطريقي؟

الدعيع دعم ناديه في هذه الأزمة، وأشاد ببيان الزعيم، وهو ما لم يعجب الطريقي..

أسطورة حراسة المرمى كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما يُصدر نادي الهلال هذا البيان الواضح في كافة فواصله القانونية فهو مُستندًا على ثقافة أنه الزعيم فكرًا ثقافةً".

وهنا سخر الإعلامي الرياضي من الأخطبوط، فكتب: " مدام فيلسوف القانون "مونتسكيو"، أكد على أن البيان غطى كافة فواصل القانون . فـ"حطوا في بطنكم بطيخة صيفي" يا هلاليين.

"معلومة : الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" هو أول من طرح فكرة تفكيك السلطات بالدولة لتصبح "قضائية ـ تشريعية ـ تنفيذية"، من أشهر كتبه بالقانون كتاب "روح القوانين"".

مدام فيلسوف القانون "مونتسكيو"، أكد على أن البيان غطى كافة فواصل القانون .

فـ"حطوا في بطنكم بطيخة صيفي" يا هلاليين .

معلومة :

الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" هو أول من طرح فكرة تفكيك السلطات بالدولة لتصبح "قضائية ـ تشريعية ـ تنفيذية"، من أشهر كتبه بالقانون كتاب "روح القوانين".

دوك🌹 https://t.co/IcwCBgGcDz — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) May 9, 2022

واستمر الجدال بين الثنائي، لكن الدعيع قرر الرد بطريقة غير مباشرة على الطريقي، فبعث برسالة غامضة، لكن الإعلامي الرياضي استنبط منها أنه المقصود..

وكتب الدعيع في رده: " "ابو الكراسي على راسه" الذي يظهر وكأنه اعلامي وفوق ذلك فيلسوف خلطه من الجهل والغباء دخيل وثقيل دم، تراني كنت لاعب كرة يد ياجاهل وحارس القرن في قارة آسيا، تفهم او لا".

الطريقي رد بشكل مباشر على التغريدة، فعلق: " عزيزي محمد : بعيدا عن كذبة "الكرسي".. أن تكون لاعب يد أو حارس القرن أو حتى حارس الثور نفسه شيء. وأن "ما براسك قانون" شيء آخر".

وزاد الإعلامي الرياضي ردًا على تساؤلات متابعيه حول سبب فهمه بأن الدعيع يقصده في تغريدته: " شرح لمن يسأل "كيف عرفت أنه يقصدك" ؟ تحت "الطاقية" في رأس بداخله "عقل"، إن أعملت عقلك بإذن الله تصل لنفس استنتاجي بأنه يقصدني. إن اعتقدت أن الله خلق رأس "لطاقية بس"، لن تفهموا كيف وصلت لنتيجة أنه يقصدني".

ليست الأزمة الأولى بين الدعيع والطريقي:

الثنائي اختلف كثيرًا على مدار السنوات الماضية، وربما كان أحد أشهر خلافاتهما في عام 2019، أثناء ديربي الرياض بين الهلال والنصر، ضمن الجولة الثامنة من الدوري المحلي، والتي انتهت لصالح العالمي بنتيجة 2-1.

وقتها وصف الدعيع العالمي بأنه فريق ضعيف، ليرد عليه الطريقي مدافعًا عن الأصفر..

الأخطبوط كتب وقتها عبر حسابه على "تويتر": "دايمًا الشوط الأول إذا ما ضغطنا على الفريق الضعيف يصير علينا أسد الشوط الثاني وهذا إللي صار اليوم".

فجاء رد الطريقي: "الهلال ضغط في الشوط الأول، وسجل هدفًا. لكن في الشوط الثاني نفس. وهذه مشكلة الطبخ بقدر الضغط، لازم تنفس له وإلا ينفجر بوجهك".

وهنا تباهى الدعيع بتاريخه أمام الإعلامي الرياضي: " إذا على التاريخ عندي أفضل حارس في القرن بقارة آسيا وحارس الخليج والعرب ومن ضمن أفضل 10 حراس بتاريخ اللعبة (حسب تصنيف فيفا)، وخدمت بلدي بكافة المحافل الدولية، أنت وش عندك".

لكن الإعلامي استعجب من رد الأخطبوط والتفاخر بتاريخه، واصفًا إياه بأنه لا يجيد التفكير..

" ما دخل تاريخك بالنقاش؟ طالما ذكرت تاريخك، نصيحة: من لديه تاريخ عليه أن يحترمه، فلا يصف فريقًا حقق الدوري العام الماضي، بالفريق الضعيف، حتى لا يقال له أنت تجيد الحراسة، لكنك لا تجيد التفكير".

فرد الدعيع: "النقاش معك يصغرني ما يكبرني"، فاختتم الإعلامي الأزمة بكتابة: " النقاش معي بالضرورة يصغرك، فأنا أعري عقلك، ليرى الناس الخلل في تفكيرك، فتصغر في عيونهم".

النقاش معي بالضرورة يصغرك، فأنا أعري عقلك، ليرى الناس الخلل في تفكيرك، فتصغر في عيونهم .

دوك🌹 https://t.co/I9JUThu5a9 — صالح الطريقي (@saleh_alturigee) October 28, 2019

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