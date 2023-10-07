النجم الإنجليزي يبدأ بداية مذهلة!

سجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام ثنائية خلال مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

بيلينجهام افتتح التسجيل بعد تسع دقائق من عمر اللقاء، ثم عاد وكرر الأمر بهدف آخر في الدقيقة الـ 54 ليضاعف النتيجة لصالح الملكي.

هدفا بيلينجهام هما السابع والثامن له هذا الموسم مع ريال مدريد في ثامن مباراة له في الدوري الإسباني، ومنحاه رقمًا عظيمًا في مسيرته مع الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حيث تجاوز بيلينجهام ببدايته تلك بداية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد، حيث سجل البرتغالي سبعة أهداف في أول ثمانية لقاءات.

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جدير بالذكر أن ريال مدريد سيحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة لو انتهت تلك المواجهة بنفس النتيجة الحالية.