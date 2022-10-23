تجاهل كريستيانو وضم ميسي ورونالدينيو .. الظاهرة يختار الأفضل في التاريخ

علي رفعت|
Cristiano Ronaldo Messi GettyImage
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رونالدو يجد الأزمات تلاحقه حتى عندما لا يفعل أي شيء!

تحدث النجم الكبير رونالدو دي ليما أسطورة ريال مدريد والمنتخب البرازيلي عن أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم عندما تم سؤاله عن من أفضل بين ليونيل ميسي ودييجو أرماندو مارادونا.

جاء هذا في كلمات تحدث بها خلال الفيلم الوثائقي الخاص به "إل فينومينو"، ولم يضع كريستيانو رونالدو ضمن خياراته عندما تحدث عن أفضل اللاعبين على الإطلاق في التاريخ.

وقال رونالدو: "المقارنة بين ميسي ومارادونا غير عادلة، أعتقد أنه هناك مجموعة مميزة من النجوم مثلهما مع كرويف وبكنباور وبيليه وفان باستن ورونالدينيو".

وأضاف: "قد أضم نفسي لهم لكن دع الجماهير تتحدث عن ذلك، دعهم يتجادلون في الحانات لكن لا يمكن أن تصنف هؤلاء أو تقارن بين الأجيال المختلفة".

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو يمر بفترة سيئة من مسيرته الكروية بعد أن سجل هدفًا وحيدًا مع مانشستر يونايتد من ركلة جزاء خلال الموسم الجديد.

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