تجاهل ريال مدريد!.. غضب إسباني من سلوك كيليان مبابي في المؤتمر الصحفي

لماذا غضبت الصحافة الإسبانية من مبابي؟

تحدث كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الخميس عن مستقبله مع الفريق الباريسي ووضح الكثير من الأمور.

وتواجد مبابي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب فرنسا غدًا الجمعة أمام جبل طارق ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وأجاب مبابي عن العديد من الأسئلة عن مستقبله في باريس وأكد أنه هدفه الحالي هو البقاء مع الفريق الباريسي وأنه لا يريد الرحيل هذا الصيف.

لكن وفقًا للصحفي جييرمو راي، الذي يعمل في صحيفة "ذا اثلتيك" تسبب قائد فرنسا في غضب الصحفيبن الإسبانين لرفضه الإجابة على أي سؤال لهم وطلب عدم سؤاله عن مستقبله في ظل ارتباطه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد.

وأكد مبابي أن تركيزه الحالي مع منتخب فرنسا استعدادًا لمواجهة الغد وأنه يريد أن يظهر بشكل مميز، وحقق الديوك الفوز في أول جولتين من التصفيات ويمتلكوا 6 نقاط في رصيدهم.