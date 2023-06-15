كيليان مبابي غاضبًا: ما دخل رئيس فرنسا بي؟ وهذا قراري النهائي بشأن وضعي في باريس

تصريحات مثيرة من مبابي عن مستقبله في باريس سان جيرمان

تحدث كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم الخميس بوضوح عن مستقبله مع الفريق الباريسي ووضح الكثير من الأمور.

وتواجد مبابي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب فرنسا غدًا أمام جبل طارق ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقال مبابي: "هل سأترك باريس سان جيرمان؟ لقد أجبت بالفعل وقلت إن هدفي هو البقاء في باريس سان جيرمان إنه خياري الوحيد في الوقت الحالي وأنا مستعد للعودة عندما يبدأ الموسم مرة أخرى".

وأجاب نجم فرنسا على سؤال تردده في المجيء للمؤتمر قائلًا: "لا على الإطلاق لدي مسؤولية ولن أهرب من مسؤوليتي وكان من المهم أن أكون هنا اليوم ولكن لن أكون هنا من أجل كل مؤتمر".

وعلق مبابي على سؤال رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده؟ قائلًا: "ليست هناك حاجة للشرح يمكن للناس التحدث وليس لديهم كل التفاصيل الداخلية والمفاهيم وهذا أمر سيئ للغاية بالنسبة لهم وأنا أعلم لماذا أفعل هذا ولا توجد مشكلة في ذلك".

وأكد مبابي أنه معتاد منذ صغره على الضجة حوله قائلًا:" لقد اعتدت على ذلك منذ أن كنت صغيرًا جدًا وأفكر في مباراة الغد هذا هو قلقي الوحيد وأريد أن أظهر غدًا أنني لاعب رائع ".

وغضب قائد فرنسا بسبب سؤاله عن تدخل محتمل من الرئيس إيمانويل ماكرون لتغيير رأيه قائلًا: "ما هو تأثير الرئيس في مسيرتي المهنية اليوم في عام 2023 لا شيء، هو يريدني أن أبقى في باريس وهدفي هو البقاء ولذلك نحن متوافقان ".