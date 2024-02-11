تتويج توتنهام بالدوري الإنجليزي؟ تعليق غير متوقع من ألكيس فيرجسون

تصريح صادم من فيرجسون

خرج السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي لنادي مانشستر يونايتد، بتصريح غير متوقع بشأن فرص توتنهام للتتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

خلال تصريحات عبر "سكاي سبورتس" علق فيرجسون على توقعه بشأن تتويج توتنهام بالدوري الإنجليزي، حيث رد قائلًا: "لا يوجد فرصة" بضحكة ساخرة.

وقال فيرجسون: "عام 1961 كانت آخر مرة توجوا فيها باللقب، وهذا وقت طويل، والتوقعات اليوم تُشير إلى ليفربول ومانشستر سيتي المرشحان للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز".

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وكان آخر لقب دوري إنجليزي حققه توتنهام في موسم 1960-1961، ومنذ ذلك الوقت لم يحقق الفريق البطولة حتى الآن، على الرغم من أنه كان متصدرًا الترتيب في بداية الموسم الحالي، بينما يحتل حاليًا المركز الرابع.

وتوج أليكس فيرجسون ببطولة الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد 13 مرة، قبل أن يقرر الاعتزال عام 2013.