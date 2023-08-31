أثناء تتويجها بجائزة الأفضل .. نجمة برشلونة تعلن الحرب بسبب "قبلة روبياليس" المشينة

تصريحات جريئة من نجمة نادي برشلونة

لم تستطع أيتانا بونماتي، نجمه فريق السيدات بنادي برشلونة الإسباني، أن تسيطر على نفسها، خلال حفل جوائز "الأفضل في أوروبا"، مساء اليوم الخميس، وخرجت بتصريحات جريئة للغاية.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختار الإسبانية بونماتي، كـ"أفضل لاعبة" في القارة، عن الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ بعد أن قادت برشلونة؛ للتتويج بثلاثية الدوري ودوري الأبطال وكأس السوبر المحلي؛ بالإضافة إلى الحصول على لقب كأس العالم مع المنتخب الوطني.

وقالت نجمة برشلونة في كلمتها خلال حفل الاتحاد الأوروبي: "يجب أن لا نسمح بإساءة السلطة.. يجب أن نحارب قلة الاحترام، وأن ندافع عن حقوق المرأة".

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تصريحات أيتانا والتي نقلتها صحيفة "سبورت"؛ جاءت تعليقًا على واقعة "تقبيل" لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني "الموقوف"، لزميلتها في المنتخب الوطني جينفر هيرموسو؛ بطريقة عنيفة ودون رضاها - كما قيل -؛ وذلك على هامش التتويج بكأس العالم للسيدات؛ لأول مرة في تاريخ البلاد.

وأكدت نجمة برشلونة، على أنه لا توجد لحظات جيدة في كرة القدم الإسبانية؛ ولكنها تعهدت بمواصلة العمل، حتى يتحسن المجتمع، ويتم القضاء على مثل هذه الظواهر السلبية.