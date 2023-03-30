تتم متابعته في برشلونة.. إرلينج هالاند يرعب بيب جوارديولا!

النجم النرويجي يسبب القلق داخل القلعة المانشستراوية

يتزايد القلق في قلعة مانشستر سيتي على المهاجم الفتاك إرلينج هالاند الذي لم يتدرب إلى الآن برفقة فريق المدرب بيب جوارديولا ولم يحصل على الإذن الطبي لأداء التمارين، وبنسبة كبيرة سيكون خارج مباراة السيتي ضد ليفربول السبت في الدوري الإنجليزي.

وغاب هالاند عن منتخب بلاده النرويج في فترة التوقف الدولي بداعي الإصابة، ولا يزال تحت رعاية مستشفيات طبية في برشلونة بالتنسيق مع السيتي.

الضربة القاصمة لجوارديولا كانت عدم مشاركته في تدريبات اليوم الخميس، ما يجهض بشكل كبير احتمالات لحاقه بالمباراة المقبلة ضد ليفربول.

ولا تزال طبيعة الإصابة غير معروفة بشكل واضح ولا مدة الغياب التقريبية، ولكن العودة حتى وإن كانت قريبة، قد لا تكون أقرب من السبت المقبل.

ويلتقي السيتي بليفربول في مباراة من مباريات القمة في الدوري الإنجليزي، ويتعين على رجال جوارديولا الفوز على ملعب الاتحاد إن أرادوا الاستمرار في المنافسة مع آرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.