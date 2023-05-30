"لا تتعاقدوا مع إنزو فيرنانديز بهذا المبلغ".. تحذير لم تستجب له إدارة تشيلسي

إنزو فيرنانديز صفقة تشيلسي القياسية التي لم تقدم المنتظر منها بعد

لم تستجب إدارة تشيلسي التي دأبت على تغيير المدربين طوال الموسم لمدربيها خاصة في سوق الانتقالات؛ فمدرب الفريق جراهام بوتر حذر الإدارة من التعاقد مع إنزو فيرنانديز.

وتعاقد تشيلسي مع نجم الأرجنتين الشاب إنزو فيرنانديز مقابل 121 مليون دولار بعد كأس العالم في الانتقالات الشتوية ليكون أكبر صفقة في تاريخ النادي اللندني.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية فإن بوتر حذر إدارة تشيلسي من عدد من الصفقات على رأسها صفقة إنزو التي رأى بوتر أنها مبالغ في قيمتها المالية من نادي بنفيكا الذي تخلى عنه لتشيلسي.

إدارة تشيلسي ومالكه الجديد تود بويلي لم يرغبوا في تفويت التعاقد مع نجم الأرجنتين الشاب، وحاولوا تعويض قيمة الصفقة الكبيرة بإطالة مدة العقد.

ولم يقدم إنزو أو أي من صفقات تشيلسي ما ينتظره جمهور البلوز منهم في موسم مخيب للآمال غير الفريق فيه مدربه أكثر من مرة. وأنفق تشيلسي مبالغ قياسية في سوق الانتقالات الشتوية زادت عن 350 مليون دولار.