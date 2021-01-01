تتخطى ثلاث بطولات وتعجز أمام أخرى .. الجوائز المالية لكأس العرب

بطولة جديدة للمنتخبات العربية ستشهد إثارة على اللقب

بطولة جديدة أطلقها الاتحاد الدولي لكرة لقدم تحت مظلتها، في دولة قطر لاختبار تحضيرات كأس العالم 2022، وهي بطولة كأس العرب للمنتخبات بمشاركة 23 منتخبًا عربيًا، ستشهد تنافسًا قويًا خلال نهاية العام الجاري في شهر ديسمبر.

وأجريت القرعة اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات، والتي ستقام على دورين، حيث وضعت 14 منتخبًا في الدور الأول ليتأهل منه 7 ليضموا على المجموعات التي يتواجد بها 9 منتخبات، ليكون هناك 16 منتخبًا على 4 مجموعات.

بطولة كبرى بالنسبة للمنتخبات العربية، وأكدت تقارير أنها بديلة لكأس العالم للقارات التي ألغيت، وتم إسنادها لقطر من أجل اختبار تحضيرات ملاعب كأس العالم هناك بحضور المنتخبات العربية، في بطولة ستشهد تنافس كبير بكل تأكيد.

ولأي بطولة قوة مالية من ناحية الجوائز، فماذا عن جوائز بطولة كأس العرب للمنتخبات المالية ؟

الجوائز المالية كأس العرب للمنتخبات

كشفت تقارير صحفية مؤخرًا أن الجوائز المالية في بطولة كأس العرب للمنتخبات ستصل إلى 25 مليون دولار موزعة على مختلف المراكز التي ستحصل عليها المنتخبات العربية المشاركة.

ستقسم الـ25 مليون دولار كالتالي، حيث سيحصل المركز الأول على 5 ملايين دولار والمركز الثاني سيحصل على 3 ملايين دولار، بينما ستقسم باقي القيمة المالية على باقي مراكز البطولة.

التفوق على البديل والشرق الأوسط

تتفوق بطولة كأس العرب للمنتخبات على بطولتي كأس الأمم الإفريقية وكأس الأمم الآسيوية، كمجمل للمبلغ المالي الذي يصل في البطولة الحديثة إلى 25 مليون دولار.

كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر كان مجمل الجوائز المالية وصلت إلى ما يقرب من 14 مليون دولار، حصل المركز الأول على 4.5 مليون دولار بينما المركز الثاني حصل على 2.5 مليون دولار، وتم توزيع باقي الجوائز المالية على أفضل 6 منتخبات بعد البطل والوصيف.

أما كأس الأمم الآسيوية فقد وصلت قيمة الجوائز المالية بها إلى 15 مليون دولار، يحصل البطل على 5 ملايين والوصيف على 3 ملايين والمركز الثالث يحصل على مليون دولار، ويحصل كل منتخب شارك في البطولة من دور المجموعات على 200 ألف دولار.

كأس العالم للقارات التي ألغيت بسبب دواغي فيروس كورونا، أيضًا جوائزها المالية أقل من كأس العرب، حيث وصلت إلى 20 مليون دولار ستوزع على الـ8 منتخبات التي شاركت في النسخة التي أقيمت عام 2017 في روسيا وقتها.

مباريات ملحق الوصول للمجموعات في بطولة كأس العرب 🔥



عمان 🇴🇲 - الصومال 🇸🇴

لبنان 🇱🇧 - جيبوتي 🇩🇯

الأردن 🇯🇴 - جنوب السودان 🇸🇸

البحرين 🇧🇭 - الكويت 🇰🇼

موريتانيا 🇲🇷 - اليمن 🇾🇪

فلسطين 🇵🇸 - جزر القمر 🇰🇲

ليبيا 🇱🇾 - السودان 🇸🇩 — موقع جول السعودي (@GoalSA) April 27, 2021

تفوق أوروبي كاسح .. وكأس العالم

بالمقارنة بالبطولات الأوروبية والعالمية سيكون صعبًا بالنسبة بالمقارنة مع كأس العرب، حيث تفرق هذه البطولات بشكل كبير للغاية وأضعاف مضاعفة من الناحية المادية.

كأس الأمم الأوروبية في نسختها الأخيرة وصلت الجوائز المالية كمجموع إلى 301 مليون يورو، حيث حصل البطل وقتها على قيمة مالية ما يقرب من 27 مليون يورو، وهو ما يعد فارق كبير بالنسبة للبطل وقيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العرب مجملًا.

أما كأس العالم 2018 في روسيا، وصلت قيمة الجوائز المالية ما يقرب من 400 مليون دولار، حيث كان نصيب البطل ما يقرب من 37 مليون دولار، وهو ما يبتعد بشكل كبير عن جوائز بطولة كأس العرب.