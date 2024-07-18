تبرع بيلينجهام وورطة كامافينجا .. كواليس حفل فينيسيوس الخيري في البرازيل

الحفل حضره عدد من النجوم

أقام فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، مساء أمس في البرازيل حفلًا خيريًا يهدف لمساعدة الأطفال المحتاجين، وقد حضره عدد من اللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

الحفل كان عامرًا بالكواليس المثيرة والمضحكة أحيانًا، أبرزها تبرع لوكا مودريتش بقميص موقع من جانبه للحفل، وكذلك تبرع الإنجليزي جود بيلينجهام بحذائه الذي خاض به نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد ترك توقيعه عليه كذلك.

مدافع الريال فيرلاند ميندي ورفائيل لياو نجم ميلان كانا من ضمن الحضور في الحفل الخيري، وكذلك إدوارد كامافينجا لاعب وسط الفريق الإسباني الذي وضع فيني في ورطة.

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كامافينجا كان من المفترض أن يجلب معه من فرنسا قميص ريال مدريد موقع من نجم الفريق الجديد، كيليان مبابي، لكنه نساه في منزله، مما دعا النجم البرازيلي للقول "لدينا قميص زميلي الجديد مبابي موقع لكن كامافينجا نساه في منزله".

مدافع الريال، إيدير ميلياتو، اشترى "عروسة أطفال" عُرضت للبيع في الحفل الخيري بـ35 ألف دولار، ليُساهم بذلك المبلغ في التبرعات التي جُمعت لمساعدة الأطفال المحتاجين.