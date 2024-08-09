"تألمت من المستوى" .. عضو النصر البلاتيني يُطالب بتغيير لويس كاسترو!

جماهير النصر تُعبر عن غضبها تجاه لويس كاسترو

حالة من الغضب تُسيطر على جماهير نادي النصر خلال الفترة الحالية، بسبب ما قدمه فريق نادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو خلال المعسكر الذي أقيم في البرتغال وإسبانيا.

ولعب النصر 8 مباريات ودية خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد 2024-25، حيث فاز في واحدة فقط، وخسر 4 وتعادل في 3 مواجهات، حيث قدم العالمي مستوى باهت في جميع المباريات.

ونشر خالد السلطان العضو البلاتيني لنادي النصر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُطالب فيها بتغيير لويس كاسترو، بعدما تابع مواجهة ألميريا الودية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أبرز ما جاء في تغريدة السلطان الآتي: "من واقع 8 مباريات تحضيرية، ما أود قوله إنني فعلًا تألمت من المستويات التي نراها وإن كانت تحضيرية، إلا أنه يفترض أن يكون انعكاسًا لحضور قوي قياسًا بما تقوم به الإدارة الجديدة من دعم وجهود، وإن كان من غير المنصف أبدًا التعليق على أدوارها الآن".

وأضاف: "لدي قناعة خاصة أتشارك بها مع المطالبين بتغيير المدرب دون التقليل من كفاءته، ولكن في عالم كرة القدم حتى المدرب الجيد قد يحين الوقت لتغييره".

واختتم عضو النصر البلاتيني تغريدته قائلًا: "مدرب يُعالج غياب الروح العالية والقتالية، مدرب يضع اللاعبين في المكان المناسب بحسب ما يقدمون من جهد وقتالية، هذا غير مطمئن بالفعل".

وتلقى نادي النصر الخسارة أمام نظيره ألميريا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء أمس الخميس.