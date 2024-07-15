تأخير لساعات .. فوضى وشغب نهائي كوبا أمريكا تثبت صحة نبوءة بييلسا

نهاية كارثية لبطولة كوبا أمريكا 2024..

يبدو أن مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، كان على حق حينما شن هجومًا ضد منظمي بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي استضافتها الولايات المتحدة، في الفترة بين 20 يونيو وحتى 14 يوليو، وشهدت تتويج منتخب الأرجنتين باللقب، للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت الساعات الماضية قبل مباراة النهائي، أزمة كبرى بسبب الشغب الجماهيري قبل مباراة الأرجنتين وكولومبيا، التي انتهت بفوز التانجو بنتيجة (1-0)، وتعرض ليونيل ميسي لإصابة خطيرة، خاصة عندما لم تُفتح أبواب ملعب هارد روك، المستضيف للمباراة النهائية في وقته المحدد.

وتسبب هذا الأمر في اندفاع الآلاف من المشجعين إلى بوابات الملعب، فيما حاولت شرطة مقاطعة ميامي التصدي للشغب الجماهيري، والسيطرة على الموقف، إلا أن المشجعين اقتحموا مدرجات الملعب، سواءً من يحملون التذاكر أم لا، الأمر الذي أجبر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، لإعلان تأجيل المباراة لمدة 30 دقيقة، علمًا بأن اللقاء تأجل انطلاقه حوالي 75 دقيقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدرت شرطة ميامي ديد، بيانًا رسميًا تدين فيه السلوك غير المنضبط للمشجعين، الذين حاولوا عنوة دخول الملعب، لتهدد بطرد واعتقال أي مشجع يتورط في سلوك مخالف، فيما قام أكثر حوالي عشرة من رجال الشرطة المسلحين، بإلقاء رجل كان يحمل أوراق اعتماد، على الأرض وتقييده.

ولم يبلغ سوء التنظيم لما حدث قبل المباراة فقط، بل في حفل المغنية الشهيرة شاكيرا بين شوطي اللقاء، والذي خيّب آمال الجماهير، بعدما اتهمت المغنية بأنها لجأت إلى إعادة التشغيل، بعدما قدمت بعض من كلاسيكياتها، خلال العرض الذي كان مقررًا أن يقام لمدة 25 دقيقة، ولكنه كان أقل من ذلك بقليل، حيث اكتفت المغنية بأربع أغنيات كما قدمت رقصًا مشابهًا لما قدمته عندما استضافت مباراة السوبر بول.

وكان مارسيلو بييلسا قد خرج بتصريحات نارية ضد منظمي كوبا أمريكا، عقب مباراة أوروجواي ضد كولومبيا في نصف النهائي، حيث دخل اللاعبون في شجار عقب إطلاق صافرة النهاية، كما توجه عدد من لاعبي أوروجواي، وفي مقدمتهم داروين نونيز، إلى المدرجات الكولومبية، والتي شهدت حالة من المناوشات امتدت إلى منطقة أسر اللاعبين والأطفال.

وقال بييلسا في مؤتمر مباراة المركز الثالث، إن كل من ينتقد سوء تنظيم بطولة كوبا أمريكا يتعرض للتهديد، مضيفًا أنهم تحدثوا عن الملاعب المثالية وكذلك ساحات التدريب، ولكنه وباء الكذابين، واصفًا الملاعب بأنها (كارثية)، ويجب أن اللجنة المنظمة أن تخرج باعتذار عمّا شهدته البطولة من أزمات والتعهد بحمل مسؤوليتها.