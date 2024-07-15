تنظيم سيئ للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية!

شهد ملعب نهائي كوبا أمريكا بين الأرجنتين وكولومبيا أحداثًا مؤسفة للغاية قبل دقائق على بداية المباراة، وهو ما استدعى تأجيل ركلة البداية.

ما سبب تأجيل نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا؟

جاء هذا على خلفية اقتحام أعداد كبيرة من الجماهير لبوبات ملعب هارد روك في ميامي بفلوريدا، وكانت غالبية تلك الجماهير من الصف الكولومبي.

وبشكل فوري تدخلت الشرطة وقامت بمنع أعداد غفيرة من الدخول لكن بعد فوات الأوان، حيث تم تأجيل انطلاق المباراة، وإخلاء الملعب من اللاعبين الذين كانوا يقومون بالإحماء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد نهائي كوبا أمريكا 2024 بين الأرجنتين وكولومبيا الجديد؟

المباراة من المفترض أنها تم تأجيلها لمدة 30 دقيقة قابلة للزيادة، في ظل محاولات لإخلاء الملعب من أي مشجع لا يملك تذكرة.

ولكن المباراة تأجلت لأكثر من ساعة، وبحسب Tyc الأرجنتينة فإن المباراة سوف تُقام في الرابعة والثلث فجرًا (04:20) بتوقيت السعودية ومصر.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تلعب النهائي بعد مشوار سهل حيث تفوقت على كندا في منتصف النهائي وقبلها الإكوادور في ربع النهائي، بينما تصل كولومبيا إلى النهائي بعد الفوز على البرازيل وأوروجواي.