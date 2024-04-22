"تأجيل الـ24 ساعة في هذه الحالة فقط".. الصنيع يصدم الأهلي ويبرئ الهلال بدليل اتحادي!

مفاجأة قانونية تؤكد سلامة موقف الرابطة من تأجيل مباراة الأهلي والهلال..

SHAHID

كشف الناقد الرياضي حمد الصنيع، عن قانونية القرار الصادر من رابطة دوري المحترفين السعودي، بتأجيل مباراة الأهلي والهلال، في الجولة 28 من المسابقة، بعد اعتراض أندية الأهلي والاتحاد والنصر على الموعد الجديد لتأجيل اللقاء.

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ونشرت أندية الأهلي والنصر والاتحاد، بيانات رسمية، لرفض قرار رابطة دوري المحترفين، بتأجيل مباراة الأهلي والهلال، من 19 أبريل إلى 6 مايو المقبل، بداعي الإخلال بمبدأ عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين أندية الدوري، والاعتماد على المادة التاسعة فقرة 4 من اللائحة التنظيمية، التي تنص على التزام إدارة المسابقات بمنح كل نادٍ يومي راحة على الأقل في المباريات التي تسبق أو تالي مشاركاته في أي مسابقات رسمية أخرى محلية أو خارجية.

وأوضح الصنيع، عبر برنامج "برا 18"، أن تأجيل مباراة الأهلي والهلال فُرض بالنظام وليس بطلب من الهلال، مضيفًا أن تأجيل مباراة لفريق لا يكون على حساب فريق آخر، ويجب تساوي الفرص، فيما أكد أن شرط تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، الذي طالبت به أندية الأهلي والاتحاد والنصر، يكون للظروف القاهرة فقط.

وأضاف "قد تكون فترة 48 ساعة كافية في بعض الحالات، ولكن إذا عدنا لمباراة الاتحاد والطائي، في الجولة 19، نجد أن المباراة لم تُلعب في موعدها، لظروف قاهرة، ورغم ذلك قامت الرابطة بتأجيل المباراة لفترة طويلة"، علمًا بأن الرابطة قررت تأجيل المباراة من 30 ديسمبر 2023، إلى 7 فبراير 2024، بناءً على تقرير شركة الطيران بعدم استطاعة الطائرة الناقلة لبعثة الاتحاد، بالهبوط بمطار حائل الدولي لسوء الأحوال الجوية،

وتابع الصنيع "طالما تم تأجيل مباراة الهلال والعين الإماراتي في آسيا، وصار الفارق الزمني قبل مباراة الأهلي والهلال، أقل من 48 ساعة، وفق المادة التاسعة، فإن تأجيل المباراة ليس مشروطًا أن يكون لمدة 24 ساعة فقط، ولكن يتم اتخاذ قرار التأجيل وفق المصلحة العامة، طبقًا للمادة السادسة، بينما أقول إن بيان الأهلي منطقي بناءً على بيان الرابطة السابق باشتراط حصول الهلال على موافقة الطرف الآخر، لتحقيق المصلحة العامة للجميع".

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وكانت الرابطة قد قررت تأجيل مباراة العين ضد الهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، لمدة 24 ساعة، من 16 إلى 17 أبريل الجاري، بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات، فيما انتهى اللقاء بخسارة الهلال على ملعب هزاع بن زايد، بنتيجة (2-4).

SHAHID