تأثير مورينيو؟ ديبالا يدخل قائمة الأرجنتين لكأس العالم

مستويات جيدة لنجم يوفنتوس السابق مع الذئاب

أنباء سارة تلقاها باولو ديبالا مهاجم روما الإيطالي، بعدما دخل قائمة ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022 بشهر نوفمبر القادم في قطر.

ديبالا رحل عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده، لينتقل إلى صفوف روما في صفقة انتقال حر، ليعمل تحت قيادة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو.

صاحب الـ28 سنة عاد للصورة المعروفة عنه مع الذئاب هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 11 مباراة في الدوري الأوروبي والدوري الإيطالي حتى الآن.

وقالت قناة "TyC Sports" الأرجنتينية إن سكالوني قرر استدعاء ديبالا ضمن القائمة المبدئية للمونديال والتي تتكون من 35 لاعبًا.

ومن المقرر أن يتم تقليص هذا العدد إلى ما لا يزيد عن 26 لاعبًا منهم 3 حراس مرمى للمشاركة في البطولة التي ستنطلق بقطر في 20 نوفمبر القادم.

وسيكون المطلوب من ديبالا خلال الفترة المقبلة الحفاظ على مستواه المميز مع روما، للتواجد بالقائمة النهائية التي ستشارك في المسابقة.

وظهر مهاجم روما في 34 مباراة مع الأرجنتين بمختلف المناسبات، ونجح في تسجيل 3 أهداف فقط، وكان الظهور الأخير له بقميص منتخب بلاده في المواجهة الودية أمام إستونيا في 5 يونيو 2022.

يذكر أن الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بكأس العالم والتي تضم كل من بولندا، السعودية والمكسيك، وستكون المواجهة الأولى لمنتخب التانجو بالبطولة أمام السعودية في 22 نوفمبر.