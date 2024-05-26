تأثير سريع لمكالمة كريستيانو رونالدو؟! .. رد فعل مثير للجدل من كاسيميرو في احتفالات مانشستر يونايتد

لمَ يخطط البرازيلي كاسيميرو؟!

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وسط جدل كبير حول وضع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو في مانشستر يونايتد الإنجليزي، زاد الأخير من ذاك الجدل بتصرفه في ليلة أمس السبت.

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الشياطين الحمر توجوا بالأمس أبطالًا لكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف وحيد.

وفي خضم احتفالات لاعبي مانشستر يونايتد داخل غرف خلع الملابس باللقب، انسحب البرازيلي سريعًا من الأجواء، وقرر مغادرة استاد ويمبلي.

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وبعد ساعات قليلة من مغادرته، قامت زوجته أنا ماريانا بنشرة صورة معه رفقة طفليهما على متن طائرة، معلقة: "إلى الإجازة".

هذا التصرف يصب في اتجاه واحد بشكل كبير، ففي ظل توتر علاقة كاسيميرو بجماهير ناديه، في ظل الانتقادات المتكررة له، والتي وصفها بـ"غير المحترمة"، ربما قرر الرحيل عن الفريق.

وقد أكد قبل أيام بالفعل فيليكس دياز؛ رئيس تحرير صحيفة "ماركا" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، قام بالتواصل مع البرازيلي هاتفيًا وأقنعه بالانتقال للعالمي في الموسم المقبل، والصفقة على وشك الإتمام - على حد زعمه -.

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