"تأثير سام" .. بايرن ميونخ يرد على تسريب إهانة توخيل للاعبي الفريق

رد قوي من النادي الألماني

حالة من الغليان تسود في نادي بايرن ميونخ الألماني، بسبب النتائج السيئة والأنباء المختلفة حول فقدان المدرب توماس توخيل للسيطرة على الفريق.

بايرن تعرض لخسارة صادمة الأسبوع الماضي بالدوري الألماني أمام باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، لتخرج أنباء حول قيام توخيل بإهانة اللاعبين.

الصحف الألمانية قالت إن توخيل قال للاعبيه نصًا بعد الهزيمة من ليفركوزن:"أنتم لستم جيدون مثلما اعتقدت".

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ومن جانبه رد ديتر نيكلس مدير المؤتمر الصحفي لمواجهة بايرن ضد بوخوم غدًا، الأحد، لينفي هذا الأمر تمامًا في وجود توخيل.

وقال مدير المؤتمر:"هذا لم يحدث، وهذه ليست الحقيقة، هذه العبارات عندما تنتشر في وسائل الإعلام يكون لها تأثير سام ومُهين".

ويلعب بايرن أمام بوخوم وهو في المركز الثاني بجدول البوندسليجا بفارق 5 نقاط عن ليفركوزن صاحب الصدارة بعد 21 جولة من البطولة.

يذكر أن توخيل ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن بايرن والانتقال لبرشلونة، مع عودة هانز فليك لمنصبه كمدرب للفريق البافاري من جديد.