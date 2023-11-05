تأثير الكلاسيكو .. تشافي ينتقد برشلونة رغم "النقاط الذهبية" ضد سوسييداد

المدرب الإسباني يتحدث عن الفوز على سوسييداد

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق نادي برشلونة، عن عدم رضاه للمستوى الذي قدمه فريقه أمام ريال سوسييداد، مُشيرًا إلى أن فريقه لم يستحق الفوز!

وفاز برشلونة على ريال سوسييداد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإسباني، على ملعب ريالي أرينا.

وقال تشافي خلال تصريحات عقب المباراة نقلتها "موندو ديبورتيفو": "سوسييداد لا يستحق الهزيمة، بل يستحق أكثر من ذلك عكس ما كنت أعتقده أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، ولم نظهر بالحدة خلال الشوط الأول وهذا ما لا نُريده".

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وأضاف هيرنانديز: "أول 25 دقيقة في المباراة ليست مقبولة على الإطلاق، ولكن هذا انتصار ذهني، انتصرنا على فريق عظيم، لم يخسر على ملعبه منذ 17 مباراة، ولكننا استطعنا إزالة شوكة الكلاسيكو في هذا الملعب".

واستطرد قائلًا: "سألت اللاعبين بين شوطي المباراة إذا أحد اللاعبين كان يشعر بالإرهاق، لأننا لم نتسم بالحدة المطلوبة والكثافة والضغط، ولا يوجد فيهما تفاوض فيجب أن ننفذهما".

وتابع مدرب برشلونة: "الأسبوع الماضي كنا نستحق الفوز أمام ريال مدريد وخسرنا، والأسبوع الحالي لم نسحتق الفوز وانتصرنا، وعودة بيدري ستغير شكل الفريق، ومنحنا بعض الدقائق لرافينيا وكوندي".

واختتم تشافي حديثه قائلًا: "يبدو أن مباراة الكلاسيكو أثرت علينا أكثر مما كنت أعتقد، ولكنني سعيد بالفوز، وليفاندوفسكي عاد من الإصابة ولن يكون جاهز حاليًا بسهولة".