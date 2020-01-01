تاوامبا: لن ألعب مع التعاون الموسم القادم، وأريد البقاء في الدوري السعودي

المهاجم الكاميروني حسم أمره بالفعل

أكد المهاجم الكاميروني لياندري تاوامبا أنه لن يلعب لناديه الحالي التعاون الموسم القادم أبدًا، حتى لو تم زيادة راتبه السنوي.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا امتنع عن تدريبات فريقه عند الـ30 من يونيو الماضي موعد نهاية عقده حسب وجهة نظره، فيما ترى إدارة التعاون أن العقد مازال ممتدًا لموسم جديد بعدما تم استغلال البند الموجود فيه والذي يسمح للنادي بتمديده لموسم جديد بعد أول موسمين.

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تاوامبا تحدث لصحيفة الرياضية السعودية مؤكدًا أن تلك الخطوة من جانب التعاون ليست قانونية ولا يسمح بها فيفا، مشيرًا إلى أن ناديه ابتزه كثيرًا بعد نهاية موسمه الأول معه ولم ينفذ اتفاقه الشفوي معه على تحسين التفاصيل المالية في عقده.

مضيفًا "كان النادي يبتزُّني ببند الفترة المحمية Protected Period، الوارد في أنظمة فيفا، الذي ينصُّ على أن مدة حماية عقود اللاعبين ثلاثةُ مواسم لمَن هم دون 28 عامًا، وموسمان للذين أعمارهم 28 عامًا وأكبر، وعندما وقَّعت للتعاون كنت أكبر من 28 عامًا، بالتالي مدة الحماية موسمان، وهذا ليس واضحًا لهم".

"كنت قد اتفقت مع الإدارة على على إضافة بعض البنود للعقد بعد نهاية الموسم الأول، كان اتفاقًا شفويًا ووعدني النادي بعمل ملحق للعقد وتسليمي إياه لكنه لم يفعل أبدًا. استمررتُ موسمًا ثانيًا احترامًا للعقد المكتوب في نسخته الأساسية بمزايا الموسم الأول دون زيادة، على الرغم من الاتفاق الشفهي على تحسين راتبي، وتدرَّبت مع الفريق حتى 30 يونيو الماضي".

تاوامبا أكد أنه لا يُمانع تمديد عقده وإنهاء الموسم مع سكري القصيم لكن موضحًا أن الإدارة ترفض هذا وتُصر على أن عقده سينتهي الموسم القادم بعد تجديده مؤخرًا.

اللاعب أكد على عدم صحة تلك الخطوة، بقوله "أنظمة فيفا لا تمنح الأندية الحق في تجديد العقود تلقائيًّا بعد دخول فترة الأشهر الستة الحرة، وفقرة التجديد الاختياري مع التعاون، كانت صالحةً حتى 1 يناير 2020، ولم تفعِّل الإدارة هذا الخيار حينها".

"لم أوقِّع على أي اتفاقية تجديد، ما يجعل موقف إدارة النادي القانوني مستحيلًا، حسب توصيات فيفا التي اطلعت عليها".

وأتم بالقول عن مستقبله "لا أرغب في الاستمرار مع التعاون في الموسم المقبل حتى لو كان ذلك براتب أعلى، وأنوي إنهاء الموسم الجاري معهم، لكنَّ الإدارة لا ترغب في تمديد عقدي لمدة ثلاثة أشهر، وأثق في أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا ينحاز إلى أي طرف، وسيتحقق من كافة المسائل".

"أحببت الناس والسعودية، وبعد لعبي في أوروبا، أستطيع القول إن جودة الدوري المحلي لديكم عالية، والبنية التحتية رائعة، والتنظيم رفيع، لكن إن لم أجد الفرصة المناسبة مع فريق سعودي آخر، فسأبحث عن مكان مناسب لمستقبلي المهني".

تاوامبا انضم للتعاون قادمًا من بارتيزان الصربي صيف 2018، وقد وقع معه عقدًا لمدة موسمين، وأبدت الإدارة برئاسة محمد القاسم رغبتها في تجديده لموسم ثالث خاصة بعد تألق اللاعب في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومساهمته في تتويج الفريق بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

صاحب الـ30 عامًا الذي غاب لأكثر من شهرين عن الملاعب نتيجة تعرضه للإصابة خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي في يناير الماضي كان قد كتب عبر حسابه على تويتر في مايو الماضي "القصة مازالت مستمرة، صفحة جديدة ستُفتح قريبًا. شكرًا للتعاون على العامين الرائعين".

وقد رد عليه التعاون بالتأكيد على أنه مازال مرتبطًا معه بعقد يمتد لصيف 2021 بعدما تم استغلال البند الموجود به وتمديده من جانب النادي لموسم إضافي.

يُشار لأن تاوامبا سجل هذا الموسم 3 أهداف خلال 17 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وقد لعب 3 مباريات أخرى أحرز خلالها هدفًا واحدًا.