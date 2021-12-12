تاليسكا يقترب من الرحيل؟ النصر يحسم الجدل

انتشرت أخبارًا خلال الأيام القليلة الماضية، حول اقتراب البرازيلي أندرسون تاليسكا، صانع ألعاب فريق نادي النصر من الرحيل عن العالمي، والانتقال إلى نادي كورينثيانز البرازيلي.

النصر يمر بحالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الحالية، حيث خسر الفريق مباراته الأخيرة أمام الطائي بهدفين مقابل هدف واحد، وهي المواجهة المؤجلة من الأسبوع الرابع ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ما الذي تردد حول رحيل تاليسكا عن النصر؟

أكدت تقارير صحفية برازيلية على أن تاليسكا أصبح قريبًا من مغادرة نادي النصر، في ظل اهتمام نادي كورينثيانز البرازيلي به، وأن اللاعب يدرس الرحيل عن العالمي.

التقارير أكدت على نادي كورينثيانز يحاول إقناع تاليسكا خلال الوقت الحالي، بفسخ عقده مع النصر، بسبب عدم قدرته على دفع الشرط الجزائي للنادي السعودي.

ووفقًا لما نُشر، فإن النادي البرازيلي يحاول إقناع تاليسكا عن طريق جوليانو نجم النصر السابق، الذي يتفاوض مع اللاعب حاليًا.

كيف حسم نادي النصر تلك الأخبار؟

نادي النصر رد على تلك التقارير بالنفي، مشددًا على أنها مجرد أخبار غير صحيحة بالمرة، وأن اللاعب البرازيلي تاليسكا مستمر في صفوفه.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يرد بها على الصحيفة البرازيلية التي نشرت خبر اقتراب رحيل اللاعب عن العالمي.

واكتفى حساب النصر الرسمي بنشر فيديو قصير لتاليسكا وهو يحتفل، معلقًا عليها: "أخبار كاذبة".

اقرأ أيضًا ..

"النصر مطالب بعقاب تاليسكا على تصريحه"

المريسل: إعلام الهلال "مسوي ميت" عن بيريرا

"يجب أن يصمت تاليسكا وينظر إلى مصير حمد الله"