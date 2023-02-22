تاليسكا يتسبب في خلاف داخل لجنة الانضباط والأخلاق!

النجم البرازيلي توجه إلى اتحاد الكرة من أجل حضور جلسة الاستماع

توجه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا إلى مقر اتحاد الكرة السعودي اليوم الأربعاء، وذلك في لجنة الانضباط والأخلاق داخل الاتحاد، بسبب قضية الهلال الشهيرة ضده.

وكان الهلال قد تقدم بشكوى ضد تاليسكا، بسبب الإساءة له خلال الفيلم الوثائقي لنادي النصر، الذي تم عرضه عبر منصة "شاهد"، حيث اتهم النادي الأزرق بالانتصار بمساعدة الحكام.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن تاليسكا حضر لجلسة الاستماع بمقر لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وحدث اختلاف بين رئيس وأعضاء اللجنة.

وتسبب هذا الاختلاف الذي حدث بين رئيس لجنة الانضباط والأخلاق وأعضاء اللجنة، بتأجيل القرار بشأن تلك القضية.

وأكد بعض القانونيين، على أن تاليسكا لن يُعاقب من جانب لجنة الانضباط والأخلاق بسبب التقادم، بعد مرور حوالي 6 أشهر على تلك الواقعة.