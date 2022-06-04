تاليسكا: كره أمي للموسيقى جعلني أتجه لكرة القدم

تاليسكا يحلم بالعودة إلى صفوف منتخب البرازيل

تحدث النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عن عودته للمشاركة مع المنتخب البرازيلي، وأيضًا علاقته وعمله بالمجال الموسيقي، وتأثيرها على مستواه مع العالمي.

ماذا قال تاليسكا عن العودة للبرازيل والمنتخب؟

كشف تاليسكا خلال تصريحاته لموقع "Acorda Cidade" البرازيلي، عن إمكانية عودته مرة أخرى للدوري البرازيلي، حيث أكد على حبه لفريقه السابق باهيا.

اللاعب البرازيلي قال: "أحب نادي باهيا كثيرًا، وأعترف اليوم أنني مفتقد الكرة البرازيلية، وبالتأكيد اللعب هنا والعيش بالقرب من عائلتي أمر جيد، ولكنني أشعر بالسعادة الآن مع النصر، وأقدم مستوى رائعًا معه".

وعن العودة للمنتخب البرازيل من جديد: "هو حلم كل رياضي بكل تأكيد، وأمتلك أمنية بالعودة مرة أخرى للمشاركة مع المنتخب، وهو الأمر الذي يجب العمل عليه، ولكني أعتقد أن كل شيء سيحدث في الوقت المناسب".

تاليسكا يكشف عن علاقته بالموسيقى وتأثيرها عليه

وتحول تاليسكا للحديث عن الموسيقى، حيث قال: "بدأ حبي للموسيقى منذ أن كنت أقيم في حي أفياريو بالبرازيل، حيث بدأت في الاتجاه نحو الموسيقى، ولكن والدتي لم يعجبها هذا الأمر أبدًا واعترضت عليه".

وأضاف: "والدتي لم تكن تريدني أن أستمر في عالم الموسيقى، ولذلك قررت الذهاب للعب كرة القدم، وهو الأمر الذي تميزت فيه".

واختتم أندرسون تاليسكا تصريحاته قائلًا: "عملي واهتمامي بالموسيقى لا يؤثر على تركيزي مع فريقي النصر".

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