"تاليسكا سيعتذر عن استمراره مع النصر"

أكد هاشم سرور، لاعب نادي النصر السابق، على أنه سيأتي الوقت ويعتذر النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا عن الاستمرار مع العالمي، وذلك بسبب معاناته خلال الفترة الحالية.

النصر يمر بحالة غير جيدة خلال الوقت الحالي، بعد أن خرج من دور النصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، ثم تلقيه خسارتين وتعادل في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

سرور نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أنه لا يستبعد أن يأتي الوقت ويقدم تاليسكا اعتذاره عن مواصلة اللعب.

وجاء نص تغريدة هاشم سرور كالآتي: "لا أستبعد أن يأتي الوقت ويعتذر النجم عن مواصلة اللعب، وهذا احتما بسبب عدم وجود العلاج لمستوى معظم اللاعبين، وعدم وجود الحزم في التمارين التي تجعل من اللاعب حصان داخل الملعب، كلها احتمالات وأتمنى أن لا تكون".

وتلقى النصر الهزيمة على يد الشباب مساء أمس الجمعة، بهدف واحد دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يظهر تاليسكا بالمستوى المنتظر منه خلال المباراة، في ظل الهبوط الجماعي للاعبي نادي النصر خلال الوقت الحالي، خاصة بعد الخروج الآسيوي.

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وانتقل تاليسكا إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد صراع بين النادي الأصفر وغريمه الهلال، حيث كان قريبًا من الأخير.